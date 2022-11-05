11月7日是二十四節氣中的「立冬」，代表冬季的到來，天氣也會越變越冷，除了氣溫出現變化外，運勢又會如何發展呢？命理專家小孟老師在臉書粉專提到，立冬一到4星座財運會跟著變旺，而且還會越冷越旺盛，若有投資打算，可要好好把握機會。
第四名、摩羯座
摩羯座的冥王星恢復順行，若近期想投資股票、基金，可以購買龍頭標的，不過進場前，可別被目前的投資市場嚇一跳，多看一些資訊掌握方向，逢低加碼會遇不錯的投資運勢。
第三名、天蠍座
天蠍座的太陽、水星及金星交會，顯示他們在立冬後財運旺盛，太陽不斷燃燒財庫，有點燃財氣的作用，若是有業績壓力，立冬後會逐漸減輕，甚至還有機會遇貴人，財富亨通。
第二名、水瓶座
水瓶座的土星入元辰宮，立冬後財氣有望提升，若有參加抽獎活動，財氣會非常旺盛，很有機會抽到大獎，平時也可以買刮刮樂試試手氣，小買一下說不定會中大獎。
第一名、巨蟹座
巨蟹座從立冬起，金星、水星會入偏財宮，過去有套牢的基金或股票，都能在近期解套獲豐收，若是有投資理財的打算，近期他們思路清晰，能夠找到不錯的投資類股，讓巨蟹座一路旺到年底。
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