疫情打亂了很多生涯規劃，有些人因此失去了工作，但有些人利用這些時間來準備自己，等時機成熟時，爽快翻身，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、生肖狗、生肖馬、生肖猴、生肖牛不斷的在充實自己，有機會在這五年內擺脫大環境牽制，趁勢而起，另外財運方面也非常旺，可以賺取大把鈔票，並累積財富。

▍生肖豬：扭轉局勢，化守為攻。

生肖豬的運勢在這幾年將有較大起伏，特別顯著的部分是資金的運用上將會更加活絡，周圍容易出現不錯的投資機會，在這五年內若遇有跳槽或合夥創業的機會，只要跟興趣或專業相符，可以把作風調整得再樂觀大膽些，即使平常不太敢冒險，但是當來到運勢轉折點時，還是可以試著勇於挑戰自我，奮力一搏，才能跳脫原本的框架束縛。

▍生肖狗：穩健積蓄，落袋為安。

生肖狗的工作運勢將逐漸明朗，若是時機掌握得當，甚至能進入爆發期，所謂資歷越深者，向上回彈的力道越大，可望一掃陰霾，再現輝煌，此階段的重心宜全力賺取薪資，並將收穫滿滿，不適合放太多心力在投資上，只要以穩定保本為大原則，就能積累出豐厚資產，相反的一旦誤判，或是貪念難以割捨，很可能會損失慘重。

▍生肖馬：財源豐足，有利儲蓄。

生肖馬的運勢將進入苦盡甘來階段，特別是身處競爭激烈環境、工作壓力大者，將能夠一吐長久以來的怨氣，好好感受財源廣進的幸福感，但如果原本就從事收入穩定工作、早有一定儲蓄者，接下來的五年將相對變化較小，不過這個族群還是能延續並強化穩定感，別忘了把握機會繼續多存錢，讓未來的日子更有備無患。

▍生肖猴：與時俱進，順水推舟。

雖然生肖猴接下來的中長期運勢充滿變化、考驗與機會並存，但是卻多能夠在危機中找到出路，除了延續以往的成果之外，還能透過這些機會積累財富，接下來五年的財運大致看好，關鍵就在於是否有辦法跟上賺錢機會，在這段時間，努力並非首要因素，還是必須站在對的位置上，才能事半功倍，進財快速。

▍生肖牛：耕耘收穫，指日可待。

生肖牛運勢進入多做多得、回報可觀的階段，這也意味著，多年來的努力將能在這五年開花結果，化為具體的財富積累，不過這五年並不會過得比較輕鬆，甚至還需投入更多心血，用以打通工作瓶頸和拉高儲蓄的水位，值得慶幸的是，他們的踏實付出不會被辜負，且還能得到助力。