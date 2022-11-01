有些人很有賺錢頭腦，但通常都敗給心中貪婪的惡魔，也不聽旁人聽勸，攔都攔不住，《摘星工廠》運勢專欄指出水瓶座、雙子座、天蠍座容易破財，因沒有過多研究，興致來了就一擲千金，導致荷包大量失血。

▍水瓶座

憑水瓶座的心智和能力，要當富翁毫無問題，他們在職場上容易表現突出，很懂得上升之道，對數字也非常敏感的他們，容易缺錢的原因，是因為會為夢想任性，而且不聽勸，興致來了就一擲千金。

▍雙子座

雙子座有賺錢的頭腦，他們善於搜集、研究賺錢的方式，最關鍵的是，他們十分懂得利用人脈的關係來幫助自己賺錢，容易缺錢的原因是，他們喜歡花錢去試水溫，不論是買東西還是搞投資，不確定會不會虧時就敢往裡頭砸錢。

▍天蠍座

天蠍座很有眼光以及抓準時機的判斷力，在賺錢這方面，這兩樣都是非常加分的，也很肯花時間去研究怎麼讓利益最大化，而這樣的分析能力會助他們一臂之力，容易缺錢的原因是，他們不覺得存錢比花錢有幸福感，覺得賺了就要花，人生苦短，要懂得去享受。