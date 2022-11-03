台北市大直家樂福，年底將要掰了！欣陸旗下大陸建設執行長廖淳森2日在回應本報記者提問時談到，大陸建設計畫進軍辦公大樓市場，目前已經有具體進度，地點是台北市大直家樂福，集團萬國開發公司出租給家樂福的商業大樓，2022年12月底租約就要到期，屆時將不續約，而會拆除改建為頂辦大樓，未來會對外出售，每坪至少「三位數」。

今天大陸建設執行長廖淳森在出席大陸建設與國家住都中心簽訂「信義兒福B1-2及B3-2」公辦都更案之後，本報記者提問，大陸建設最近有計畫要從住宅市場，揮軍辦公市場，因應當前辦公市場供不應求的趨勢，目前大陸建設是否有具體計畫？廖淳森表示，確實大陸建設已布局辦公市場多時，目前第一筆辦公大樓開發案，已經有具體進度，集團的萬國開發公司位於台北市大直的家樂福大樓，多年來一直出租給家樂福，12月底租約將到期，基地面積達2,004坪，屆時集團將終止租約，不會再繼續租給家樂福。

廖淳森表示，大直家樂福年底租約到期之後，集團計畫明年初，予以拆除；目前屋齡大概20年，因此大陸建設不會走都更程序，而是會拆除、直接重建，計畫重建為既符合ESG潮流、又節能減碳的智能綠建築頂級辦公大樓；依拆除、都審及請照的時程，最快2024年推出。

廖淳森談到，萬國開發的大直家樂福大樓現址，由於土地分區屬娛樂用地，因此無法蓋住宅。

目前鄰近基地的附近的辦公大樓，像興富發集團的「台北CBD時代廣場」，每坪已有128萬元的成交行情，未來大陸建設首度揮軍頂級辦公大樓的大直處女作，售價、總銷如何規劃，廖淳森表示，由於距離對外銷售還有兩年，因此每坪售價、及總銷金額，都尚未確定。

廖淳森表示，台北市辦公大樓市場確實一直供不應求，過去大陸工程及集團，已有自地自建辦公大樓的實績和作品，包括：台北市民生東路大陸總部大樓、敦化南路大陸工程企業總部大樓兩棟自用的辦公大樓，以及台中中信金控金融大樓，總共三棟；未來，大陸建設將從住宅市場，跨足到商辦市場，推出頂級辦公大樓，地點除了台北市之外，未來不排除朝向台中、高雄、新竹等其他都會評估適當標的。