天性浪漫、體貼或做事有魄力的男性，總會吸引女性的目光，若又很專情，絕對是女人眼中的「天菜」，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖蛇、生肖羊、生肖雞的男性不但桃花運旺， 而且不花心。

▍生肖虎

屬虎的男性性格強悍、有魄力，有十足男人味，所以桃花運一直都很不錯，會吸引到許多女人的目光，而且難得的是都很專情，對自己認定的對象忠貞不二。

▍生肖龍

屬龍的男人很會說話、交際應酬，女人緣很好，而且屬龍在事業上肯打拚、很有成就，會因此得到許多女人的愛慕。

▍生肖蛇

屬蛇的男性性格比較高冷，但對人都很溫柔體貼，懂得關心，很容易吸引女人目光，不論平常生活或職場上桃花運都非常旺。

▍生肖羊

屬羊的男生很紳士，是女性眼中適合結婚的理想對象，而且他們也很會寵愛老婆，給予滿滿的安全感，愛情跟友情分得一清二楚，絕不花心。

▍生肖雞

屬雞的人浪漫、有氣質，而且天性樂觀，說話幽默風趣，雖然有自己的脾氣，但還是很容易吸引到女人。