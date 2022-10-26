2022年再過2個月就要結束了，通靈大師江嘉葉也為讀者分析11月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄。

生肖鼠

屬鼠人在11月份，心情較為鬱悶，總感覺一成不變的生活，讓你感到厭倦，很想要有所突破，而本月正是時候，你可以買些新的傢俱或是電器用品、3C產品等，為自己的生活帶來不一樣的感受，如果是在工作上，建議還不要有離職的想法，你的運勢其實還不錯，只是職業倦怠而已，你可以試著找回自己原本工作的熱誠，想想當初還是新人的那股衝勁，慢慢來調適自己的心靈。只要熬過上半月，到了下半月你就會發現，開始有了新的工作項目，而你也會非常喜歡，並且得心應手，屆時就在工作上繼續大展身手，找回滿足和自信心。

幸運數字：23

吉祥方位：東南

生肖牛

屬牛人在11月份，人際關係相當的好，能夠獲邀參加各式各樣的應酬活動，無論是在工作上的，或是私下朋友間的活動，都會讓你感到備受尊重，同時也有機會結交貴人，對於自己在未來的路上，會有很大的幫助，不過在家庭上，可能會受到長輩的嘮叨，或是一些意見，其實這都只是關心而已，你要多多忍讓，多多的受教悔。比較需要注意的，如果是女性朋友或是夫妻，若已有身孕，要格外當心，本月在子宮的部分較為脆弱，要慎防子宮相關的疾病，以及早產的問題，若有不適，一定要趕快尋找專業的醫師進行檢查。

幸運數字：26

吉祥方位：北

生肖虎

屬虎人在11月份，財運相當旺盛，特別是從事合作關係，例如合夥生意，或是業務類型的人，這個月都有機會能夠獲得不錯的成果，如果要買賣簽約，這個月也是不錯的時機點，但要記住，在生意上所得的獲利，不要急著拓展，要把錢留一部分下來，千萬別繼續做深入的投資，以免有破財之慮，若是一般上班族，本月在工作上，只要一點一滴的持續努力，在月底能夠看到努力的成果，同時也能得到公司的肯定，對未來升遷，會有不錯的幫助。由於本月財運較佳，所以要特別提醒，不要亂花錢，記得要做適當的存款，千萬別賺多少就花多少。

幸運數字：7

吉祥方位：西北

生肖兔

屬兔人在11月份，開始進入停滯的冥想期，會檢討自己的過去，以及思考未來的方向，在這段時間，自己會有意無意的去探索這些議題，同時也會計劃今後的發展，而這正是醞釀能量的時候，請你務必要好好的想想，建議可以找男性長輩或較為成熟的男性朋友來做討論，他們可以給你不錯的建議，此外，也可到附近的土地公廟拜拜，可以獲得庇佑以及更多的靈感。本月運勢中上，唯一要注意的是忌水，要防範颱風、水災的侵襲。在感情上，女性朋友有機會遇到心儀的對象，對方文質彬彬，但有氣勢，這樣的人可以多多留意。

幸運數字：15

吉祥方位：南

生肖龍

屬龍人在11月份，容易受到流言蜚語的中傷，會有人在背後說閒話，或是傳達一些不利於自己的事情，這會讓你備感壓力，精神上受到波動，導致心神不寧，這樣的狀況，特別容易在職場上產生，因此這個月最好能到廟裡拜拜，祈求神佛庇佑，防止小人的傷害，盡早化解災厄。基本上本月的運勢要到下半月，才會逐漸開朗，很多事情才能順遂，所以上半月要多忍耐，切忌與人發生衝突，一切都會慢慢平順。財運平平，安分守己能保平安，健康上要注意牙齒的保養，除了按時清理外，要避免啃咬堅硬的食物。

幸運數字：14

吉祥方位：北方

生肖蛇

屬蛇人在11月份，事業運以及財運都相當不錯，工作一個接一個而來，可以創造出不錯的成果，如果是業務類型的人，有機會獲得相當好的業績，可以說是如魚得水，感到非常的得意，但是在背後的家庭生活上，可能就沒有那麼順利了，家中會有許多大大小小繁瑣的事，需要你去處理，或許是父母，或許是伴侶，或許是孩子，這些家務事，會給你帶來沉重的壓力，讓你無法好好在職場上安心發揮，這邊建議你，先安內再攘外，如果後院起火不收拾，那麼你要如何在前線奮鬥？先把家庭顧好，這樣才能無後顧之憂地在外打拚。

幸運數字：16

吉祥方位：南方