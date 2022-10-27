在現代的社會中，男女講求平等，很多女人開始活出自己的樣貌，自立自強，不依靠男人，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖馬、生肖雞、生肖猴的女性是獨立的女強人，憑著自己的努力也能成功。

▍生肖虎

屬虎的女人自尊心很強，會努力奮鬥，工作熱情比較持久，不需要依賴男人，跟她們相處久了，會發現，其實在事業上的作風跟男人非常相似，屬於非常有能力的人。

▍生肖馬

屬馬的女人有一種不服輸的倔強，自己認定的事情就會一直做下去，不想依靠男人生活，有著自己的想法，從來不會好高騖遠，獨立又堅強，敢愛敢恨，若是遭到背叛會立刻斷絕來往，不想靠男人生活的理念強烈。

▍生肖雞

屬雞的女人知道自己明確的方向，如果是自己要的就會主動去爭取，而不會消極等待，更不會去靠著男人去做事，她們是非常有志氣，一旦下定決心就非常堅定，有著自己原則，會盡自己的能力去做事。

▍生肖猴

屬猴的女人觀察能力極強，能根據別人的幾句話就看出對方的人品，天生具有生意頭腦，哪怕在不利的環境中，也會想辦法解套，同時她們也是會根據實際情況而變動，能夠到處尋找新的機會。