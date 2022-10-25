大陸女星Angelababy（baby、楊穎）和黃曉明今年1月官宣離婚，雙方強調：「感恩過去所有，未來仍是家人。」恢單後，黃曉明火速跟網紅葉珂傳緋聞，反觀Angelababy沒傳出新戀情。近日，Angelababy在節目坦承習慣單身後，就會害怕新戀情，引發共鳴。

Angelababy在戀愛社交推理真人秀節目《心動的信號5》擔任固定嘉賓，最新一集中，主持人吳昕問：「一個人單身越久越難開啟一段感情？在座嘉賓皆認同，其中Angelababy表示，每個人談戀愛時都會習慣身邊有個伴，但突然分手後，可能就會不適應。

話鋒一轉，她直言：「但是當你一個人久了，你習慣了一個人之後，你又會害怕再去打開一個新的感情，又變成兩個人，那我是不是又會重蹈覆轍以前的這些開心、吵架，最後到分開，其實會想的顧慮會挺多的。」Angelababy最後感嘆：「就是我覺得越長大吧，越沒那麼輕易地去開啟一段新的感情。」

Angelababy表示現在談戀愛會顧慮很多，不敢輕易投入新的一段感情。（圖／節目心動的信號5）

節目中，Angelababy看到參與約會的某位女嘉賓個性獨立，心有戚戚焉地表示：「不要去嘗試改變對方，兩個人慢慢磨合到一個兩個人都覺得舒服的節奏，就是一個最好的方式。你要改變對方吧，總有一天問題、矛盾點會爆發的，因為沒有人願意被改變，包括你自己。」

Angelababy的這席話獲得許多網友的共鳴，紛紛留言：「baby說的很對了啊，越長大考慮的越多呢」、「這個說法三觀挺可以的」、「現在好多女孩子都是這樣，怕受傷害」、「Baby真的超級有想法的，一直都很喜歡她的談吐。」