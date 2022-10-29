新北市民政局今（29）日在林口亞太生態園區舉辦第五場單身聯誼活動，共吸引30對單身男女參加，透過分組進行各項團體競賽，包括槍林彈雨中守護堡壘的軟彈槍戰、不可能的任務之勇闖激光陣以及橫衝直撞的泡泡足球，最後有17對撞出粉紅泡泡配對成功。

民政局指出，今年的單身聯誼活動在今天的場次之前已舉辦4場，共有55對配對成功，配對成功率達46.41％，因此獲得不錯的好評，許多單身男女得知道名時間後，立即上網報名，甚至一大早就打電話確認有沒有「上榜」，希望能夠在活動中找到契合的人生伴侶。

本場活動從「有點痛又不會太痛」的軟彈槍戰開始，單身男女分組手持軟彈槍瞄準敵方隊伍，利用地形互相掩護搶奪對方的寶物，在緊張刺激過程中考驗彼此默契；接著在雷射激光陣中用跨、鑽、爬等方式穿過層層關卡，同時也互相幫忙穿越光束，親密的接觸讓彼此臉紅心跳，產生曖昧氛圍。

最後，重頭戲泡泡足球，單身男女們將自己套進大泡泡中，利用泡泡撞倒對手，整場比賽每個人在場上連滾帶摔也不用擔心受傷，許多人被撞倒在地上依然笑的合不攏嘴，現場歡笑不止，橫衝直撞的遊戲中擦出各種愛情火花，讓本場活動畫下完美句點。

民政局表示，這次單身聯誼參與者，有一半以上男性為工程師，女性則以工程師與公教人員居多，配對成功者都可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，鼓勵配對者在活動結束後，能繼續保持戀愛氛圍；因為本活動認識而結為連理的佳偶們，分享幸福的喜訊後更可以獲得婚禮小物，讓愛延續下去。