【愛傳媒藺奕專欄】很多單身女人最關心的，如何區別一個男人只想睡妳、還是真的喜歡妳？

我的答案是：想睡妳和真的喜歡妳，沒什麼區別。

只有傻子才會糾結，這是一個沒有任何意義的問題。

因為無論只想睡妳還是真的喜歡妳，在客觀的結局都會睡妳，即使是再愛妳的人，如果妳長期不給他睡，他也不可能永恆的愛妳。被一個非常愛妳的男人睡了，而且琴瑟和鳴，但是在相處的過程中，也可能發現彼此並不適合在一起。

反之，即便開始只打算跟妳約炮的男人，也可能在相處過程發現妳的閃動，驚覺和妳在一起挺舒服的，那麼他也有可能愛上妳、願意娶妳。

激情明顯是一條小路，但未必不會帶我們抵達愛。因為激情是許多木頭燃燒的火焰，每種木頭都釋放獨特的氣味，它不只是欲望、也望向愛。

之所以有這麼多女人擔心追求自己的男人不是真心的，害怕他們只是想睡自己，就會設置很多條件和門檻，甚至像打疫苗三個月之後才能「接種」一次。

說穿了，不過是自己缺乏安全感，妳應該先反問自己，妳是只想睡他、還是真的喜歡他？

相愛和相處，是一個非常細節的過程，生活習慣、消費觀念、在一起的時候怎麼花錢、怎麼賺錢，任何一個環節都是現實問題、而不單純只是一個觀念。

尤其現在最嚴重的，不是女人願不願意結婚生子的問題了，而是新一代的、優質多金好品味的男性，根本不喜歡女生了，就算直男很多都不願意結婚生子了。

也就是當前的慘況，不單是女性權利的問題，而是男性安全感被剝奪的保衛戰了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。