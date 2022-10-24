一段關係能否走得長久，取決於彼此相處的點滴細節。《搜狐網》運勢專欄分享3個天生就是靈魂伴侶的星座組合，包括金牛座與摩羯座、巨蟹座與射手座、天秤座與水瓶座，他們性格互補、靈魂契合，即使不是戀人，也能成為非常要好的朋友。

【金牛座與摩羯座】

對於金牛和摩羯來說，比愛情更重要的就是生命本身，所以即便是柴米油鹽醬醋茶，他們也會堅持一定的標準，就算約會不走浪漫路線，也一定要有好吃的食物、實用精致的禮物。

正因為金牛和摩羯都很看重物質、肯努力打拚，對生活也都有可靠而長遠的規劃，所以無論何時他們都能一同進退，不會讓對方獨自扛起背負未來的責任，這種共同用心經營生活的感覺，讓他們擁有踏實且溫暖的一生。

【巨蟹座與射手座】

居家的巨蟹和熱衷自由的射手，乍聽之下確實不般配，但他們卻能夠激發彼此的真實欲望，最終成為靈魂伴侶。

一開始相處時，巨蟹可能會覺得很痛苦，但長久下來，他們會從射手身上學到一個有價值的道理，那就是「不要太敏感」，而射手也會從巨蟹身上找到「遠方就在眼前」的感覺。巨蟹的敏感和慈悲，加上射手的直接，會形成很好的共生關係，彼此互助互惠，創造雙贏局面。

【天秤座與水瓶座】

天秤和水瓶就是旗鼓相當的靈魂伴侶，他們腦筋都很好、擁有自己的小世界，感情上也都認為精神層面的契合遠勝過外在條件，所以即使不是戀人，他們也能成為非常好的朋友。

天秤和水瓶總能相互理解，像是約會的時候，如果天秤猶豫不決，水瓶不會覺得不耐煩或頻頻催促，反而會覺得對方很可愛，而水瓶拋出來的梗，天秤也都能穩穩地接住。不喜歡被束縛的兩個人，相處起來自然如魚得水。