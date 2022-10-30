在這個速食愛情的年代，離婚率不斷攀升也已經成為無法阻止的事實，不過搜狐號《星座不求人》分享，和巨蟹座、金牛座、牡羊座離婚的可能性超低，因為他們一旦下定決心步入婚姻，就會認真經營家庭，努力把生活質量提高，絕不會辜負伴侶的期待。

【巨蟹座】

巨蟹座比較缺乏安全感，只要感覺有一點不對勁，感情就容易以失敗告終，可一旦步入婚姻，他們離開另一半的機率就真的是微乎其微，因為對他們來說，熟悉感和依賴感非常重要，只要伴侶願意給予，那他們一定不會輕易離開，更會放心的把自己交給對方。

【金牛座】

金牛座對待婚姻十分謹慎，在還沒有知根知底之前，他們是不可能隨便答應結婚的，如果遇到不適合自己的人，即使再愛對方，他們也會選擇離開，寧願單身一輩子也不隨便將就，抱著這種心態的他們，在步入婚姻以後會非常的認真，加上他們非常專情，外遇、出軌這種事情不太可能發生在他們身上，所以只要另一半不觸碰他們的底線，他們就能和對方一直走下去。

【牡羊座】

不少人認為牡羊座很不負責任，但其實下定決心的他們是非常重責任的，不僅重視家庭，對長輩也很孝順，或許他們平時看起來吊兒郎當的，但內心深處卻非常認真，一旦進入已婚的行列，就不會把婚姻當兒戲看待，除了專情到底，還會努力提高生活質量，絕不會辜負另一半的期待。