警方查扣各種警用制服、玩具槍及階級章。（警方提供）

胖男假冒刑警 逾10女遭騙財騙色300萬

28歲余姓男子在網路購得刑警背心、道具槍及兩線三星階級章，接著在交友軟體上自稱刑事組長，自稱以結婚為前提，取信多名女子騙財騙色，余甚至偽造母親死亡證明，要「未婚妻」先代墊遺產稅騙錢，11月以來有10餘女上當，陸續詐得300多萬，北市警方經循線追查，日前將這名男蟲逮捕到場。

北市刑大偵六隊接獲被害女子報案，指她在網上認識自稱「刑事組長」的男子，因他曾亮出警徽、警槍所以信以為真，兩人交往後對方卻以各種理由借錢，後來封鎖失聯，經陸續清查，發現有10餘名女子被相同手法詐騙。

經循線追查，日前鎖定28歲余姓男子，他先購買刑警背心、階級章、道具槍，再自稱刑警在網上招搖撞騙，亂槍打鳥結識女被害人，再以結婚為前提要求交往，對方上鉤後，動輒以「投資」、「辦案件走不開」為由向對方借錢，甚至偽造母親死亡證明，要被害人先墊一下遺產稅，還誆稱將來至少能分到上千萬遺產，都會與「未婚妻」共享。

警方2日前往士林區余男住處逮人，當場起獲仿真道具槍1把、刑警背心、刑警帽、警察外套、二線三星階級章、偽冒律師名片、偽造出入境洽公證明等證物。

外型肥胖的余供稱，從小很嚮往打擊犯罪的警察，所以才會買這些配件自我滿足，又因沒有自信，才會在交友時自稱是警察，借錢則是因經濟拮据，他有還錢的意願，警方初查11個月來，至少有10餘人被騙，詐得金額300餘萬元，訊後依詐欺罪將余移送法辦。