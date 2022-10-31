年底大選倒數26天，彰化縣警察局為維持投票日前治安平穩，展開選前大檢肅，共逮捕178名黑幫份子、非法槍枝53枝、1015顆子彈，還有282名詐騙集團等。（吳建輝攝）

王惠美表示，今天一共表揚200多位優秀績優的警察同仁，感謝他們平時在工作崗位上的用心與努力。（吳建輝攝）

彰化縣警察局共逮捕178名黑幫份子、非法槍枝53枝、1015顆子彈，其中還查獲稀有名片槍。（吳建輝攝）

年底大選倒數26天，彰化縣警察局為維持投票日前治安平穩，展開選前大檢肅，共逮捕178名黑幫份子、非法槍枝53枝、1015顆子彈，還有282名詐騙集團，查扣不法所得4458萬，查緝毒品部分也扣得1310公斤等，31日彰化縣長王惠美特別到縣警局頒獎，肯定警察同仁工作成果。

王惠美表示，今天一共表揚200多位優秀績優的警察同仁，感謝他們平時在工作崗位上的用心與努力，特別是選舉將近，杜絕選舉暴力與賄選等案，也是目前警方全力衝刺的部分，而這次打擊毒品犯罪中，一共查扣1310公斤的毒品，當她得知後相當震驚，好在這些毒品都遭查獲，若流入市面後果不堪設想。

王惠美說，近日週刊評比，彰化縣是暴力犯罪發生率最低，顯見警察同仁的努力與成果備受民眾肯定，今年警政預算方面，除提升員警刑事辦案工作費至350萬外，也編列1億2900萬的監視器建置維護費、太換警用車輛2910萬、110勤務指揮系統、M-Police等資訊設備，也編列千萬投入升級汰換。

王惠美強調，縣府是員警最強大的後盾，特別在選舉前夕，期許警察局能做到「淨化選前治安」、「防制暴力介入選舉」、「查察賄選工作」等，創造彰化優質選舉風氣，再次感謝所有警察弟兄堅守崗位，也期盼能圓滿完成年底選舉維安任務。

刑事警察大隊副大隊長楊昭賢表示，本次檢肅黑道幫派共19件178人到案、非法槍械53枝、子彈1015顆；打擊詐欺犯罪集團40件282人、提款車手50人、查扣不法所得4358萬元、攔阻民眾遭詐騙匯款824件，金額達4億5162萬元；查緝毒品犯罪共1570件1594人，查扣1310公斤毒品；選舉查賄偵破賭博案件154件574人，不法金流共34件68人，金額達11億414萬7000元；查察賄選19件140人，防制暴力介入選舉45件53人。