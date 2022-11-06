選舉選舉剩下最後20天，蔡英文總統6日到竹北市參加百工百業挺周江杰成立大會，要大家新竹縣長團結一起支持3號周江杰，為新竹縣來拚、為台灣來拚，竹北市長一起支持1號鄭朝方，帶領竹北市更進步、更發展！

蔡英文說，年底選舉不只是1場地方選舉！大家手中的1票，將決定我們的執政路線要繼續前進，因此，我們不但要確保中央執政穩定，也要積極布局地方的產業發展，現在大家團結站出來，周江杰一定更有力為故鄉打拚，她也會更有力為台灣拚下去。

蔡英文並說，這幾年，中央在新竹縣投入近300億經費，進行竹科園區擴大計畫，台積電2奈米製程的基地設在寶山，要持續鞏固台灣半導體產業的優勢，守護「護國群山」，新竹縣一定要持續發展。

蔡英文表示，她任內促成台大醫院在竹北設立分院，也活化「新竹生醫園區」，新竹縣優勢就是科技產業、醫療產業之外的客家文化，她上任後積極推動浪漫台3線，明年客委會的預算高達46億，全力復振客家文化。

蔡英文說，周江杰和鄭朝方都是優秀的客家子弟，對客家文化不只很了解，也提出很多政見，期待看到中央地方攜手，一起把新竹縣，打造成全世界獨一無二的客家文化聚落，要讓新竹的文化成為世界的文化，讓新竹的科技成為世界領先的科技，要讓新竹縣成為一座國際大城市。

蔡英文抨擊國民黨的執政跟不上地方發展腳步，現在的縣長滿足於現狀，無力也無心改變，只求順利連任，看不到進步動力，需要能幹的周江杰來讓中央地方一條心，才會更快速打造一個「城鄉共好，新新竹」，對於竹北最急迫的交通跟教育問題，鄭朝方也都提出了解方。未來，鄭朝方會跟周江杰一起合作，翻轉新竹縣。

蔡英文強調，支持蔡英文，也要支持周江杰、支持鄭朝方以及18歲公民權，並把民進黨提名的縣議員候選人都送進議會，讓新竹縣的建設衝更快。