南投縣長林明溱（左二），出席黃春麟競選總部成立大會。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長候選人許淑華（右二），與縣議員候選人黃春麟（左）聯袂拜票。（廖志晃攝）

南投縣議員候選人黃春麟，是集集警分局刑事小隊長，曾獲2018年全國模範警察殊榮；黃春麟22日舉行競選總部成立大會，包括縣長林明溱、國民黨南投縣長候選人許淑華都到場力挺，希望他為集集鎮保留1席議員。

黃春麟在南投縣議員第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉，應選4席）參選議員，現任議員蕭志全轉戰水里鄉長，另3名現任議員陳淑惠、王秋淑及謝明謀尋求連任，黃春麟等4名新人爭出線。

7名參選人的本基地主要在水里鄉、魚池鄉，黃春麟是集集鎮唯一的議員候選人，他強調自己在地深耕第三代，希望鄉親支持在地候選人；出身集集鎮並且曾擔任鎮長的林明溱，及到場助勢的許淑華，也期許他順利當選議員，為在地鄉親發聲。

黃春麟長期在集集警分局任職，擔任刑警打擊犯罪，偵破刑案無數，維護治安績效卓著，曾經3度獲選為南投縣績優員警，2018年更當選全國模範警察。

黃春麟深入社會各階層，了解弱勢族群生活的艱難，因此，希望擔任議員後監督縣府執行社會福利，落實對獨居老人、婦幼、新住民、身心障礙者的照顧；警政部分，必須補足警消員額，補助社區巡守隊、義消、義警裝備經費，推廣智能e化監視系統。

黃春麟關懷原墾農民，要求依法保障所有權及生存權；教育部分，積極爭取國中小學建設經費，充實軟硬體設備，提升學習競爭力，爭取青少年戶外體適能場地設施與補助經費；還要推動文化升級，傳承客家文化藝術；並且跨越黨派，傾聽民意，積極爭取地方建設，全職全時為民服務。