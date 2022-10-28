內政部長徐國勇率同警政署長黃明昭，及全國各直轄市、縣市警察局長，舉行治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式。(林郁平攝)

內政部長徐國勇率同警政署長黃明昭，及全國各直轄市、縣市警察局長，舉行治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式。(林郁平攝)

九合一選舉邁入倒數，警政署28日下午舉行「111年地方公職人員選舉暨憲法修正案之複決案」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，由內政部長徐國勇率同警政署長黃明昭，及全國各直轄市、縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安之決心。

徐國勇表示，感謝警察同仁辛苦，稍後署務會報就查賄制暴會做進一步意見交換，並會跟法務部調查局、內政部移民署，及有偵查權、警察權等相關單位合作交流，把查賄制暴工作做得更好，警方也與各地檢察官檢察長聯繫，相信在警察單位所有同仁努力與其他單位合作下，今年選舉可以順利平安、平穩、平順完成任務。

徐國勇說，目前可陸續看到很多查賄成果，警方跟調查局、移民署合作，查獲相當好的績效，最近有好幾個縣市有現金買票行為都抓到了，對於幽靈人口、暴力等傳統違反選罷法的，警察機關也掌握很多訊息，現在包括賄選、暴力等報請檢察官指揮偵辦的已有200多件。