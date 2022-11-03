無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰離世，中選會今決定嘉義市長選舉延至12月18日投票。國民黨晚間批評，中選會讓市長選舉與里長、市議員選舉脫鉤，增加選務人員負擔，短期內勞師動眾也可能造成投票率降低，難讓具體民意完整呈現。

國民黨文傳會主委洪孟楷質疑，嘉義市地方選委會已表明可在原11月26日投票日辦好選務工作，中選會為何不尊重第一線選務工作意見？延後選舉只會造成選務人員壓力與預算負擔，中選會依然選擇耗費、浪費社會成本做法，令人不解。

洪孟楷說，有候選人不幸辭世令人遺憾，但中選會不該以任何政治因素考量延後選舉時間；過去中選會已經有太多不公正客觀的案例存在，現在又與地方選務工作背道而馳，延後選舉，以為能政治操作，太不應該。

洪孟楷指出，國民黨對黨籍嘉義市黃敏惠爭取連任有百分百信心，也相信黃絕對能夠贏得選民認同繼續服務，但仍無法接受中選會延後選舉，增加不必要社會成本做法。