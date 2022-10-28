前高雄市長韓國瑜28日為桃園市議員詹江村站台，魅力依舊不減。（賴佑維攝）

前高雄市長韓國瑜28日為桃園市議員詹江村站台，張善政呼籲支持詹江村，也不忘為曾與其搭檔參選總統的國民黨桃園市長候選人張善政拜票。韓國瑜說，張善政不停辛苦拜票，瘦到西裝都快穿不了，「他一定為桃園帶來美好的未來。」

韓國瑜28日到桃園輔選，魅力依舊不減，大批韓粉高喊韓國瑜加油。眾人也高唱「夜襲」。韓國瑜稱讚詹江村，指民代若和稀泥，忘記選民託付，「你好我好大家好」，唏哩呼嚕任期就過去了。但詹江村願意當啄木鳥，除害蟲、打貪腐，往往要忍受各種壓力，呼籲支持詹江村。

雖然是為詹江村站台，韓國瑜也不忘喊話支持張善政。韓國瑜說，他那個辛苦的兄弟不停的拜票，瘦得西裝都快穿不了，也要拜託大家支持張善政。他又提到，一場選舉就是一場涅槃，看盡人間百態。他說，過去知識分子高高在上，很多人在各行各業有很好的成就，經過選舉就會曉得貼近民意，接觸人民謙虛誠懇拜託選票是多麼難得學習的機會。

韓國瑜稱讚，張善政長期在科技、企業、政府有卓越表現，這次自己獨當一面選桃園市長，以才華、學識、能力、正義感，一定為桃園帶來美好的未來，支持辛苦的兄弟張善政。