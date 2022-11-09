警大校長陳檡文、北市警中山分局偵查隊長林弘基接連被爆料違反警察風紀，陳檡文的部分，內政部政風室正在調查，而林弘基被指控出入地下匯兌業者的招待所飲酒賭博，北市警徹夜調查，一早宣布將他記一大過拔官。內政部長徐國勇上午召開輿情早報，感嘆地說，刑警工作有其特殊性，很辛苦，「但賭牌九太離譜了！」

上午徐國勇在每週三的輿情早報，關起門來與部裡的各單位討論新聞輿情。據了解，他談到近來警察風紀問題有感而發表示，他很了解刑警工作的特殊性，為了探情資消息，與所謂特定對象接觸交往，無可厚非，透過泡茶、吃飯問消息，也是人之常情。

近年因刑警公文量大、辦案諸多限制綁手綁腳。徐說，難怪愈來愈少人想做刑警，不過他也直言，「但賭牌九就太離譜了，要怎麼解釋？」在現在這年代，甚至讓他覺得匪夷所思。

徐國勇提到的愈來愈少人想做刑警，幾年前全國一度鬧刑警荒。事實上，治安狀況最複雜、幫派堂口最多的中山分局，偵查佐一直都缺人，整體人數甚至不如桃園市警的桃園分局。

以現在選舉倒數階段來說，台北市繁重分局的刑警，每天除了有消不完的公文，還有上不完的候選人、總統維安勤務，更有數不清的治安專案績效壓力。