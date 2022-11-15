新華社15日報導，峇里島14日消息，11月14日，大陸國家主席習近平在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。會晤結束後，國務委員兼外長王毅回答媒體提問稱，這次中美元首會晤不僅具有重大現實指導意義，而且將對下階段乃至更長時期的中美關係產生重要深遠影響。按照美方的說法，為中美關係「建立地基」。

王毅指出，一是明確了一個方向，就是要防止中美關係脫軌失控，找到兩個大國正確相處之道。

習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。雙方應本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。拜登在會晤時表示，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美中應向世界展示，雙方能夠管控分歧，避免由於誤判或激烈競爭導致滑向衝突對抗。

二是確定了一個框架，就是要共同探討確立中美關係指導原則，或者說戰略性架構。

習近平表示，中美這麼兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的。有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。中方提出中美應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，就是基於這一考慮。拜登總統也多次重申「四不一無意」等重要表態。兩國元首一致認同確立中美關係指導原則的重要性，就此進行了建設性探討，責成雙方工作團隊跟進磋商，爭取在迄今已有共識基礎上儘快達成一致。

三是啟動了一個進程，就是要將兩國元首重要共識落到實處，管控和穩定中美關係。

元首外交是外交的最高形式，中美元首峇里島會晤對雙邊關係的戰略引領體現在方方面面，既包括會晤前的一系列重要準備，也包括會晤後的跟進和落實。管控和穩定中美關係是一個持續不間斷的進程，是進行式，不是過去式也沒有完成式。雙方團隊將按照兩國元首確定的工作重點，保持對話溝通，管控矛盾分歧，推動交往合作，為中美關係增添正能量、裝上安全閥，為動盪變革的世界注入穩定性和確定性。

王毅強調，必須指出，中方有自己長期堅守的原則和底線，有必須堅定維護的正當合法利益，不會屈服於任何霸權霸凌。美方應該把拜登總統的積極表態切實體現到具體的政策和行動中，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益，同中方相向而行，共同搭建有利於中美關係健康穩定發展的「四梁八柱」，共同夯實中美關係行穩致遠的「堅實地基」。