沈辦發言人劉康彥更直指高虹安「自證犯行」，加強了其確實在資策會任職期間兼職的證據。（陳育賢攝）

針對高虹安違規兼職爭議，民進黨新竹市長候選人沈慧虹26日表示，「口說無憑，請拿出證據」；沈辦發言人劉康彥更直指高虹安「自證犯行」，加強了其確實在資策會任職期間兼職的證據，還企圖以私人信件混淆視聽、轉移焦點，用「公私不分」的方式開脫。

沈慧虹說，一般的公務同仁請假都必須上網申請，完成相關規定才算程序完備，無論是公家機關或是私人企業都有相關制度及程序，今天高虹安的私人信件，無法開脫他們程序未完備，反而只是揭露高虹安以私害公、自證犯行。

沈慧虹炮轟高虹安自稱未領科智公司薪水，是「口說無憑，請拿出證據」。她強調，資策會經費多來自政府補助，都是國家資源、人民納稅錢，高虹安這段期間有無領薪，或領取其他報酬，口說無憑，不是她自己說了算，應該出示相關稅務證明，負責任向社會大眾說明清楚。

劉康彥更指出，高虹安先前對於兼職爭議避而不答，今天在記者會上拿出的私人信件，只是表示了部分主管知情，事實上無法開脫她沒有依法依規提出申請的事實，程序沒有完備，不僅無法證明自己的清白，反而是高虹安「自證犯行」的證據，加強了高虹安確實在資策會任職期間兼職。

劉康彥表示，高虹安從全職全薪去美國念書沒報備、侵權爭議，到現在的兼職事件，都看出高虹安的套路就是說謊、逃避、轉移焦點，如果高虹安的兼職是合法的，只要拿出申請核准紀錄，一翻兩瞪眼，但遺憾的是，高虹安不僅拿不出正式證明文件，更企圖以私人信件混淆視聽、轉移焦點，用「公私不分」的方式開脫，企圖規避監督。

他強調，資策會過去已清楚說明，一般同仁到衍生公司就會辭掉資策會的工作，唯獨高虹安領了創業獎金還留在資策會，假公濟私、公私不分。

另，資策會2006年就有電子化申請兼職的系統及規範，兼職都須於線上提出，但高虹安和其主管卻未申請，是否為規避監督、領雙薪，必須說明清楚。