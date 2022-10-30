草蜢一連4場紅館演唱會昨順利落幕。（寰亞提供）

草蜢一連4場紅館演唱會昨順利落幕。（寰亞提供）

蔡一傑昨開唱前一度失聲。（寰亞提供）

出道逾35年的香港3人組合「草蜢」，近日在紅館一連舉辦4「RE： GRASSHOPPER CONCERT演唱會」，昨（29日）最後一場開唱前驚傳意外，蔡一傑登台前2小時突然失聲，連忙趕去醫院打針開嗓，他事後坦言當下壓力很大且非常害怕，擔心影響演唱會進行，對不起全場上萬歌迷，「已經完全沒有辦法（救嗓），所以決定立即致電給醫生，然後趕去醫院打針，醫生很好、護士人更好，我錢都還沒付就叫我趕快去紅館見歌迷」」。

昨演出結束後受訪，蔡一傑表示失聲一事當下沒有告訴另2位伙伴蔡一智及蘇志威，因為不想給2人帶來壓力，蔡一智聽聞笑回：「以我們這麼聰明的人，你覺得我會不知道嗎？但沒關係，我們這個團隊心有靈犀，我們的默契就像一個足球隊，互相補位。」平均年齡56歲的3人對這次只開4場覺得唱不過癮，這幾年由於疫情影響，3人居家期間瘋狂做運動已「轉型」變成運動員，自認現階段的狀態絕對是巔峰，接下來將盡快安排加演場次且啟動海外巡演，曾2度來台開唱的他們，有望再度攻蛋。

草蜢由香港天后梅豔芳生前提攜出道，傳承恩師拚勁十足，昨演出完全不受蔡一傑失聲影響，而他今中午也在臉書發文，表示：「在我生命裡做任何事情就是要專業、盡量完美，不可以對支援你的人失望，這是我的格言。」對於開唱前竟然失聲、人生第一次遇上這種事，他心有餘悸地說：「心裡很恐懼，很害怕，跟自己說要冷靜處理，老實說壓力真的很大，因為外面上萬人在等你出場，如果你失態就對不起人家了。」他靠意志力賣力唱跳，一直到尾聲都沒人察覺才放下心中大石，「終於大步跨過，眼淚一湧而下」。