韓國梨泰院事件截至31日上午6時，已確認其中154人死亡，重傷33人，輕傷116人。在各大社群平台上有不少民眾釋出現場照片、影片，詳細程度讓人看得怵目驚心。對此，過去曾在台灣出道的韓國網紅宋讚養就有在個人臉書上更新一系列梨泰院事件內容，並表示「希望大家能夠好好去care一下自己的狀態。」

宋讚養在梨泰院事件發生後，持續在臉書上轉載相關資訊供網友們知悉。在他轉載的影片中可見一開始的人潮盛況以及事件後的大量救援畫面，還有各種消息在其中混雜難辨。宋讚養也在留言區時不時更新最新報導，並提出自己關於事件發生的可能原因，以及韓國消防當局的消息內容。

此外，宋讚養在昨(30)日又發布最新的照片，照片內容是韓國各大新聞媒體所拍攝的家屬們在現場等待消息的不安模樣，還有確認事實後，難忍悲痛的痛哭失聲，僅僅幾張照片就讓人看得相當心碎。

對這起梨泰院憾事，宋讚養也表示「自己也還在處於受衝擊狀態」，並提到這次的事件「比世越號還來的詳細。」看見那些「為了活命尖叫的人，臉色發紫的人，暈過去的人，已經放棄的人，搶救的人，屍體，還有不斷往上升的死亡數據，光是目睹這些就有可能產生陰影。」所以他也強調讓大家好好注意一下自己的狀態，並且希望之後能在人擠人的地方玩樂之餘，對自己身處的環境更加小心留意。