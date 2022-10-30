日本NHK當家男主播阿部涉近日遭爆料和同事不倫戀，兩人在有家室的情況下到飯店開房，並在房間待了幾個小時，事件被曝光後阿部涉的形象受到嚴重打擊，他在事件爆發前就告假所有主持節目，目前還未決定回歸日期，被認為形象已受不倫戀影響，掀起許多網友討論。

現年55歲的新聞主播阿部涉1990年進入NHK，曾連續3年主持紅白歌唱大賽，2020年和其他主播聯合轉播奧運閉幕式，播報新聞多年深受觀眾喜愛，也是電視台內相當資深的主播。據《週刊文春》報導，阿部涉被目擊和一名女子到飯店開房，先是使用假名訂了2個房間，後來兩人進入同一個房間，據其他房客透露某個房間傳出大聲的男女聲音，並且在房內待了3.5個小時，女方先離開後，阿部涉過了5分鐘才走出房間。

爆料者透露女方身分同為NHK電視台員工，兩人不倫戀已有2年時間，不止遭目擊開房，還曾被目擊約會，對此阿部涉否認爆料：「你在說什麼」、「沒有這種關係」，而NHK電視台則回應：「不回答電視台員工個人隱私」。

阿部涉在27日就因身體不適向主持廣播節目請假，至於何時回歸還沒有對外公布說明，不少人認為NHK是靠日本民眾繳納收視費營運的公共電視台，主播應該要堅守道德做好表率，再加上阿部涉使用假名開房有違法嫌疑，督促電視台應為不倫醜聞嚴厲處分，且阿部涉再過幾年就可退休，不料扯出情感醜聞讓形象瞬間一落千丈，待遇恐怕也遭影響。