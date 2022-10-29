被封為「荒謬大師」的沈玉琳近年從製作人轉型當幕前藝人十分成功，還曾被觀眾票選是「收視王」，近日他在節目中自曝曾有進電視台卻被攔下的經驗，原來當天當班的是一位新來的保全，第一時間問沈玉琳身分後，下秒就像認出他似的放行讓他進入，沒想到沈玉琳開進停車場後，隱約聽到保全通報他是「詹惟中」，令他哭笑不得。

沈玉琳最近在《11點熱吵店》分享多年來雖以為是成功的綠葉，但也有尷尬被認不出的時候，某次他進電視台停車場搖下車窗時，他以為保全會一如往常說：「玉琳哥，請！」，但得到的是對方滿臉問號，似乎以為他是莫名其妙的名眾想要闖入，直問：「你是誰？」，其他來賓問是不是因為當下有戴口罩？沈玉琳說：「不是，那大概是3年前，那時候還沒有疫情」。

別再看不起我…藝人惦惦吃三碗公驚人事蹟！小優曝某節目座位安排有潛規則？！ 11點熱吵店（22:14起）。（影音／取自11點熱吵店 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

沈玉琳接著回答保全：「好像沒有人會問我這個問題」，保全立刻識相地說：「不好意思，來！」並伸手歡迎他開進停車場，未料，當沈玉琳開進去後，聽到剛剛那位保全通報：「車號5688。詹惟中」，笑翻眾人。

更巧的是，隔天沈玉琳工作時剛好就遇到詹惟中本人，他便立刻跟對方講這個笑話，詹惟中也忍不住大笑，並安慰他說：「你那個還好，我上次去那個電視台，也是被攔下來，然後我說你不認識我？」，保全後來也讓他進去停車場，詹惟中開下去後聽到保全通報：「車號1359。蔡上機」，讓沈玉琳忍不住反譙保全都亂認，上次呂文婉也透露被認成藍心湄，根本就是保全有臉盲症。