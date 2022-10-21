不少人都認為擔任社區保全是一份吃力不討好的工作，一名男網友發文點出這個職業不為人知的心酸，不僅薪資低、工時長，還要包辦社區的大小事務，甚至可能會被住戶刁難，這名男網友無奈，認為民眾在抱怨之前，「先想想自己做了什麼」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，近日發現不少網友總愛批評保全態度差勁，但從未想過保全的薪資經過層層剝削，「先被管委會抽一手，再被保全公司壓低競標價，最後反噬給保全、清潔人員的薪水」，他表示，雙北的保全薪資大約為33000元至36000元。

「保全已經不再是保全了」，原PO無奈地說，保全已經變成管理員，要負責處理社區的大小事務，曾有住戶破千的大型社區民眾團購，所有的物品都要求保全保管，導致冰箱被塞爆，還有住戶借用手推車、樓梯、工具不歸還，甚至放任寵物隨地便溺。

原PO直言，「我們24小時都盯著監視器，你們的一舉一動我們都看在眼裡」，呼籲大家批評保全之前，先想想社區和管委會及物業公司都做了什麼。即便許多人試圖改變保全生態，但原PO卻認為「爛到根部去了」，因為總會有住戶故意找麻煩，讓年輕人將保全視為「屎缺」，文末原PO再次呼籲，「你們先想想你們對保全做了什麼，再抱怨保全吧」。

貼文曝光後，有網友細算，假設保全月薪36000元，一天工作12小時，「算起來連工讀生都不如，難怪都只能找到素質不佳的」，其他網友也留言，「你說得太多了，很多人不敢聽實話」、「保全做久了，身心靈都被腐蝕了」，不過也有人持不同看法，「在職場被壓榨，要爭取相關職業制度、福利，是保全跟公司及勞工局的事，不服不爽，可以告勞工局或選擇不幹」。