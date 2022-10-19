中國大陸金九銀十重大專案開工，不少地區包括武漢、貴州、廣東、福建水泥業者通知客戶漲價，台泥(1101)、亞泥(1102)第4季營運可望明顯回溫。中國大陸歷經兩年疫情使得內需情況疲軟，法人預期，未來面對美國強權聯合其他國家圍堵製造業，將優先以提振內需為主要政經方針，水泥業長期營運仍有成長動能。

中國大陸振興政策著重於基礎設施，例如國務院實施19項接續政策，增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度、支持基礎設施項目在6月底已經宣布3000億元刺激措施等等。中國二十大召開、人事確定，第4季基建將進入新一輪投資，積極施工的階段，9月有超1.5萬億元基建項目密集開工，包括多個總投資300億元以上的大項目。

結束夏季酷熱及多雨的天氣後，第4季為大陸地區水泥產業傳統旺季，市場需求往往會回到高峰，水泥價格往往都會呈現落底反彈的態勢。廣東梅州、潮汕等地區主要廠家通知上調水泥價格每公噸10~20元人民幣；貴州黔南、黔東南、六盤水、貴陽、黔西南等地區水泥企業上調水泥價格，漲幅在20~60元不等。

不過，法人也提醒，雖然大陸水泥業進入旺季，但是爛尾樓疑慮，目前中國大陸房市消費信心薄弱，而嚴格執行清零政策，經濟持續受高壓封控手段影響，另外，庫容比年增25%，相較去年同期需求仍較為薄弱，後續水泥價格回升力道恐將會受限，煤炭價格處於高檔，預期短時間難以回落，水泥業者獲利是否持續受到壓縮還需要觀察。