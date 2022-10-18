鴻海(2317)2款新電動車今天正式亮相，乙盛-KY(5243)今天股價未受激勵逆勢收低，展望第4季，由於伺服器及TV等消費性產品市況平平，且越南廠新產能未到位，乙盛-KY表示，謹慎看待第4季營運。

鴻海科技日今天登場，MODEL B跨界休旅、MODEL V全地形電動皮卡，以及明年將由品牌客戶在台灣交付給消費者的MODEL C量產款全部亮相，不過乙盛-KY股價未受到激勵，今天與鴻海同步收低。

受惠於車用客戶訂單強勁，且低軌道衛星出貨放量，乙盛-KY 9月合併營收達14.82億元，月增5.35%，年增31.68%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為41.59億元，季增31.22%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為102.65億元，年增17.48%。

全球產業飽受通膨升息之苦，伺服器及消費性產品需求受到影響，加上越南廠產能未到位，乙盛-KY謹慎看待第4季營運，不過，隨著低軌道衛星客戶業務拓展，乙盛-KY預估，今年第4季到明年低軌道衛星訂單可望明顯放大，今年可望達到貢獻年度營收5%到6%目標。