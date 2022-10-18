鴻海(2317)董事長劉揚偉今（18）日表示，集團對電動車市場布局仍專注於製造專業，以委託設計製造服務（CDMS）協助客戶成就品牌發展，商業模式與特斯拉（Tesla）等品牌廠不同，並表示希望有一天也能幫特斯拉造車。

鴻海今日於南港展覽館舉行2022鴻海科技日（HHTD22），上午進行電動車發表會，會後接受媒體聯訪。劉揚偉表示，集團採營運本地化（BOL）模式，與在地夥伴合作建置電動車產能，因此會盡量雇用在地員工，且絕大多數都在海外。

對於推出電動皮卡MODEL V，劉揚偉表示不會與品牌車廠競爭，主要為展示集團有生產皮卡的能力。集團將在製造的專業領域做到最好，希望品牌車廠能好好利用鴻海的製造專業能力，將精神發揮在行銷、服務等更困難的問題上，幫助客戶成就品牌發展。

針對自主開發的電動車軟體平台HHEV.OS如何加速夥伴開發進度，劉揚偉對此指出，汽車或電動車產業跟PC、手機產業有2個最大不同，分別是功能安全（Functional safety）及車輛動力學（Vehicle dynamics），為PC及手機產業不熟悉的。

劉揚偉表示，HHEV.OS滿足ACLD安全標準，在訊號（jitter）及延遲（latency）均可達到非常穩定一致的標準，希望將時序關鍵（timing critical）及功能安全相關功能都在此中介軟體（middleware）中解決，讓上層撰寫軟體應用的廠商不需擔心功能安全問題。