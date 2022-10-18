華泰飯店集團參與屏東林管處標租案，進駐墾丁國家森林遊樂區的遊客中心及觀海樓餐飲空間，將遊客中心餐飲區、觀海樓6樓分別變身為「島嶼餐桌」及「GADUGADU Brunch」，於15日正式開幕，以全新委託關係共同促進墾丁在地觀光產業。

屏東林管處因應墾丁森林遊樂區園區設施已不符遊客需求，2020年啟動軟硬體設施改善，為提供遊客便利的餐飲服務，將整修後的遊客中心餐飲區和觀海樓5、6樓餐飲空間標租委外經營，最終由華泰飯店集團標下，成為雙方續「華泰瑞苑墾丁賓館」後又一委託合作案。

位於遊客中心內的「島嶼餐桌」距離售票處約步行8分鐘，以恆春半島地處山海交界、以珊瑚礁岩為主要地貌發想，嚴選特色食材定位提供「南國特色風土小食」，以反映當地文化及地理環境。

「島嶼餐桌」提供餐點一反以往遊客中心多提供簡單外賣餐食印象，由華泰瑞苑主廚團隊精心準備南國特色風土小食，包括瑯橋關東煮、獵人飯糰、屏東紅藜麥綠豆蒜，各式小糕餅及特色飲品等。

而位於觀海樓6樓的「GADUGADU Brunch」距離售票處約步行25～30分鐘，「GADUGADU」源自排灣族語「山林」、引申為「秘境」之意，餐廳可遠眺太平洋、盡覽巴士海峽、俯視台灣海峽，360度三面環繞的世界級景觀，將恆春半島的碧海藍天盡收眼底。

「GADUGADU Brunch」嚴選在地食材、時令農產，製成充滿南國風情的各式早午餐料理，從舒肥嫩雞胸屏東紅藜麥蔬果沙拉、萬丹紅龍果優格、起司牛肉可頌到松露蕈菇美式拼盤，均加入與屏東在地有關的食材及調味，要讓遊客以無盡蔚藍佐餐、美食美景作伴。