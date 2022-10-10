跟蹤騷擾防制法今年6月1日上路，至今已滿4個月，新北市警方共受理186件跟騷案，其中有樓管保全偷偷查閱訪客名單，再傳臉書訊息猥褻，還有男子和前女友分手多年「走不出來」，屢次在住家樓下盯哨，上述離譜行徑已全數觸法，警方呼籲，過度追求就是騷擾，若民眾遇到相關行為，務必立刻報警求助。

據新北市婦幼警察隊統計，6月1日跟騷法上路後，新北共受理了186件的跟騷案，行為人以男性154人（82.8％）居多，被害人則以女性160人（86％）最多，一般關係佔109件（58.6％），家庭暴力跟騷佔了77件（41.4％），分析跟騷行為種類，又以通訊騷擾117件（24.08％）最多，其次則為盯哨尾隨108件（22.22％），最後為監視觀察92件(18.93％)。

警方表示，186件跟騷案中，共核發146件書面告誡，當中有14件表示異議，11件維持原案，僅3件撤銷；至於跟騷保護令核發，警方共協助聲請6案，依職權聲請3案，保護令核發後，立即禁止行為人遠離特定場所，或查閱被害人戶籍資料等作為。

查閱跟騷案例，竟有社區保全人員，利用訪客需登記進入社區名義，逕自查閱女訪客的姓名，循線找到臉書資訊，再傳送極盡猥褻不堪的訊息，保全還宣稱自己用女訪客臉書照片「洩慾」，讓被害備感恐懼，憤而提告跟騷罪及性騷擾申訴。

另外，還有男子和長相甜美的OL在公司大樓搭乘同一部電梯，出言搭訕，索取聯絡資料，起初看似正常，後續竟多次尾隨，並埋伏在被害人出沒地點，假裝是巧遇；也有情侶分手多年，執意復合的男方多次跟蹤前女友，甚至在住家樓下盯哨，要看對方是否另結新歡。

面對種種離譜行徑，員警也覺得不可思議，警方呼籲，民眾遇到跟騷的犯罪行為，切勿隱忍姑息，應立即報警求助，即便是分手的情侶或是離婚的夫妻，都符合跟騷法保護範疇，若遇到陌生人跟騷，除立刻報警，也能隨身自備防狼辣椒水等，當作防身小道具。

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