去年4月爆發喧騰一時的「松山之亂」案，黑衣人徐權衝進台北市警局松山分局中崙派出所砸毀電腦，被判刑6月，未予緩刑，得易科罰金18萬元定讞。台北地檢署原訂上月30日通知徐權到案，但徐權未到案，檢方命警方拘提後，徐權終於在今日下午自行到北檢執行科報到，檢察官訊問後，認徐權挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存、更增國人對警方執法信賴感之疑慮，駁回徐權易科罰金之聲請，送監執行。

本案緣於去年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後，與徐權等10名黑衣人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台警用電腦螢幕，檢方偵結後，僅起訴砸壞電腦的徐權。

台北地院一審審理後認為，徐權與時任松山分局督察組教官楊忠蒞在外發生糾紛，即尾隨楊進入松山分局中崙派出所內欲找楊理論，遇事不知理性、冷靜處理，無視在場執行勤務員警之勸阻，竟舉起鐵椅恣意砸毀員警的公務電腦螢幕。

北院考量徐權與告訴人調解成立，但因松山分局不同意和解，而尚未履行，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。但警方認為判太輕，提起上訴。

北院合議庭二審認為，徐權犯案時精神、意識都正常，無視員警執行公務而砸毀公物，構成妨害公務罪與妨害秩序罪，後續又因監視器畫面遭刪除等風波，害員警遭懲處、主管被調職，維持6月刑度，也沒緩刑、得易科罰金18萬元定讞。

本案還有一段小插曲，北院二審原定於7月22日上午11時宣判，但承審謝姓女法官持續開庭審理多起案件，還一度情緒化地拍桌說：「我就是不宣判」，延遲至中午12時18分才宣判，引發在場民眾和媒體議論紛紛。