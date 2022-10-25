何礎休登上弛放音樂節演出。（Up直播提供）

Up直播致力於創造優質內容與主播培訓，打造圓夢的才藝舞台，除了與《大嘻哈時代》及《原子少年》等知名選秀節目結合外，近期也推出了主播展演活動，提供有音樂夢想的主播一個表演機會。自小就有音樂天份的直播主何礎休，便因為時常在直播上分享自己的音樂創作累積出人氣，更登上弛放音樂節演出，神似周杰倫的風格讓大家留下深刻印象。

來自高雄的大男孩礎休，因家中的一台風琴而踏上了音樂路，從小就喜歡音樂的他，只有在國小5年級時學過2年鋼琴，後續都是自己學習摸索，短時間內便已精通鋼琴、吉他和bass等樂器，國中時期更開始第一次編曲和寫詞的嘗試，相當具有音樂天份，高中進而就讀了音樂相關科系，也開始參與校內校外的各式比賽，並擔任起親戚朋友的音樂家教，偶然的一次參賽歷程中，獨特的聲線也讓評審大讚神似天王周杰倫，令他又驚又喜。

今年才25歲的礎休，已是個專職的音樂創作者，擁有超過10年的音樂資歷與創作經驗，平時除了在Up直播上開播唱歌外，也創立了個人的Youtube頻道，分享音樂創作上的點點滴滴，逐漸累積知名度，個性較為害羞內向的他，被問起直播的困難時，他也坦言：「自己比較不擅於言談，所以就不斷唱歌，做自己熟悉的事。」展現身為音樂人的魅力同時，也成功圈粉凝聚了一批死忠歌迷粉絲，甚至曾遇過瘋狂粉絲每日在家中樓下等待送禮，直到後來搬家才化解。

礎休未來也會持續朝著發行個人專輯的目標前進，現在每天除了睡覺跟吃飯外，剩餘時間都花費在音樂、影片剪輯和直播上，雖然辛苦但相信一切都值得，至於被問到這次在弛放音樂節的演出感想時，他也表示：「很感恩Up直播讓我能登上表演舞台，這次給自己打79分，太久沒演出實在太緊張了，還有很多進步空間，之後會花更多時間在現場演出的練習上，期盼帶給大家更好的音樂表演。」