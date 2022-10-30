南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動，現場湧入10萬人參加，意外爆發死亡踩踏事件，截至30日下午5點半，死亡人數已增加至154名。曾當主播的蕭彤雯有感而發，想起過去在跨年播報的恐怖經驗，被人群擠到一度無法呼吸而大哭。

蕭彤雯今（30日）在臉書發文回憶，從北市第一次舉辦101跨年煙火秀開始，她連續四年都負責台北場的現場播報。某一年印象最為深刻，晚上10點多因內急必須穿越人潮到北市議會上廁所，過程中非常艱辛，蕭彤雯回憶道：「我根本無法移動，加上個子真的太小…我被擠到幾乎無法呼吸，非常害怕。」

眼見下一場連線即將開始，手機被擠掉，也無法回到位置，蕭彤雯當場痛哭：「我是XX台的主播，請你們幫幫我，讓一條路給我，我真的真的必須回到媒體高臺區，完成我的工作，請大家幫幫我！」

蕭彤雯在留言區補充，當時一起連線的SNG同事發現她未準時回來，便衝至人群中尋找，「應該是如同老鷹抓小雞的帶著我殺出重圍」，原本來回5分鐘的路，蕭彤雯最後花50分鐘才走完。隔日凌晨1點後人潮散去，蕭彤雯到失物招領看到100多支被踩爛的手機，其中1支是她的。

事隔多年，蕭彤雯已離開主播台，但至今回想起仍心有餘悸，「那些場合完全無法讓我感到興奮或開心，反而常讓我覺得恐懼。所以除了工作不得不…我從來不去這類極度擁擠（會前胸貼後背）的場合，因為我真的非常非常害怕。」

許多網友紛紛留言：「長輩以前一直告誡我們，人多的地方不要去」、「我後來都不想去參加跨年活動，也是對那樣的環境感到不安與不適」、「學生時代某一年的101跨年散場我也是雙腳被擠到騰空，當下簡直嚇壞了」、「這種塞爆的場面要是跌倒，後面的人潮根本擋不住，只會不斷的往跌倒的人身上踩」。