2022年華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽最終結果出爐，桃園龜山冠軍賽4比0擊敗WHB聯盟，繼2018、2019年之後再奪冠，就算受新冠肺炎疫情過去兩年中斷，仍順利完成3連霸，季軍則是由台北東園帶回。

龜山先發投手游騰皓表現不俗，直到3局下2出局才被敲出本戰投球第1支安打，原本有機會挑戰完封，可惜最後5局下被敲出內野安打，又遇到隊友守備失誤，讓他最後以4.1局投球局數退場，總共被敲出4支安打，有2個保送、5次三振，退場後隊友邱治愷接替登板守成，保住龜山本屆賽事1分未失的金身。

除了4.1局投球外，77球也創下生涯最長一役，賽後游騰皓表示，第一次先發冠軍戰，有壓力也會緊張，但給自己表現打90分，「有些控球不準。」想拚完封的他這次留下遺憾，喊話下次再努力，代理總教練郭軒銘則給予子弟兵稱讚，表示：「游騰皓今天有發揮水準，就算我們守備有失誤，他還是頂住先發冠軍戰的壓力，相信未來提升信心有很大幫助，因為後面他準度有下滑，球數也到了，才順勢換下來。」

效力美職響尾蛇體系的旅美球員陳聖平現身華南金控MLB CUP全國次少棒錦標賽頒獎典禮，親自給小球員勉勵，在場看完冠軍戰的他直說，看小朋友的比賽很開心，也回想起自己小時候快樂打棒球的樣子，身為桃園人的他保持中立，沒有特別支持龜山，還透露以前曾是「龜山殺手」，他笑說：「我以前國小投球壓制他們欸！我丟都沒失分，但下去後就輸了。」本周剛過完22歲生日的他，透露與家人開心慶生，也收到不少祝賀訊息，過年前他都會留在台灣，再休息一陣子就開始自訓練。

游騰皓冠軍戰先發4.1奪勝，拿到投手獎。（台灣世界少棒聯盟協會提供）