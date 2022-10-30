2022第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽東區預賽，於10月29、30日在花蓮花崗綜合田徑場開踢，15支球隊競爭2席前往全國總決賽門票，最終由北濱足球俱樂部、北埔國小取得晉級總決賽的資格，北濱足球俱樂部連2屆踢進全國賽，北埔國小則是暌違多年再闖全國賽。

北濱足球俱樂部在淘汰賽發揮團隊的力量，先以4比1淘汰武士岸，接著對上羅東足球俱樂部再以2比0勝出，拿下通往全國賽的門票。上一屆YAMAHA CUP北濱足球俱樂部首度踢進全國賽，本屆再次過關斬將達成賽前設定目標，有了之前全國賽的經驗，今年更有信心挑戰冠軍。

北濱小將們的努力收到甜美的果實，教練林驍城提到，首日預賽結束之後，全隊沒有休息，而是在雨中繼續訓練，「球員完全不喊累，看到他們這麼努力，教練當然要更努力，小球員們展現出贏球的企圖心，大家都有共識要拚全國賽，他們辦到了，真的很感動。」

而花蓮北埔國小與樂活象的較量，雙方勢均力敵，北埔把握住關鍵射門機會，終場以1比0鎖住勝利，久違再次挺進全國賽，帶隊教練高志弘表示，「球員很渴望這一場勝利，這兩天花蓮雨勢不斷，賽前就有特別叮嚀球員踢球的細節和戰術，既然大家踢進全國賽，我們的目標就是總冠軍。」

YAMAHA CUP南區、東區預賽結束，目前有小雷鳥足愛踢、小惡魔足球俱樂部、北濱足球俱樂部、花蓮北埔國小取得全國賽資格，接下來還有中區，北二區、北一區賽事。