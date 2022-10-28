每個人都有很多的煩惱，不管事情進展如何，開心過也是一天，不開心過也是一天，但有些人習慣選擇後者，《摘星工廠》運勢專欄指出巨蟹座、摩羯座、處女座事事放不下，總在不停地焦慮、發愁，從早到晚掛心著各種各樣的事情。

▍巨蟹座

巨蟹座敏感多慮，喜歡想很多，原本一件很簡單的事情，巨蟹座都會想的太複雜，擔心這個，顧忌那個，事事放不下，再加上不太擅長排解負面情緒，所以看起來容易憂心忡忡的樣子。

▍ 摩羯座

摩羯座事事都要親力親為，哪怕犧牲自己的時間，也要這麼做，如此一來，他們自然每天都掛念著大大小小的事情，怕別人做不來、做不好，唯有親自上陣才行，時間久了，難免會累積不少壓力。

▍處女座

處女座之所以事事放不下，是因為無法放過任何細節，他們容不得半點瑕疵，要嘛不做，要做就做到最好，只做到差不多，處女座是不會接受的，因此每天都在盤算著很多事情，思考該如何處理，如何充分利用時間，一刻都閒不下來。