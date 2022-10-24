落羽松的獨特魅力在於顏色與意境會隨時間變幻，各階段有不同美感。(成美文化園提供)

成美文化園區搶搭1111光棍節商機，推出「單身轉蛋機」，讓單身男女有機會透過趣味聯誼而脫單。(成美文化園提供)

一整年最適合出遊的秋季，這個季節必賞的美景除了楓紅，就是近年在全台掀起旋風的落雨松，各地的落羽松秘境成為秋冬時節必訪景點。位於彰化永靖的成美文化園，11／1到明年2／28將展開「成美落羽松季」活動，除了邀請公益團體免費遊園，還安排趣味聯誼，讓單身男女可以早日脫單，找到理想的伴侶。

成美文化園區內種植上百棵落羽松，是近年崛起的落羽松秘境之一，擁有「台版兼六園」美譽。業者表示：「落羽松的獨特魅力在於顏色與意境會隨著時間變幻，各階段有不同美感，11月是茂密、蒼翠空靈的綠色，12月逐漸被秋風染成金黃色，1至2月隨春節變成喜氣的紅色。這次落羽松季推廣重點就是跟著民眾一起見證落羽松由綠轉黃，由黃轉紅，最後化作羽毛，落葉歸根的完整旅程。」

景致宜人的成美文化園區，是不少情侶喜歡到訪的景點，搭配1111光棍節，園區舉辦「單身轉蛋機」活動。10／24到11／30期間，4名單身女性結伴同行即可免費入園，園區會將女性參加者的聯絡資料投進轉蛋機中；而從11／1到11／30一個月時間，4位單身男性同行則可獲得各抽一顆轉蛋的機會，業者希望透過趣味聯誼的方式，讓單身光棍能長出如落羽松般茂盛的姻緣。

此外，呼應感恩節、聖誕節，園區與彰化在地的頂新和德文教基金會合作，邀請公益團體免費遊園，分享溫暖。