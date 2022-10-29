即將就已經要踏入11月，也代表著下半年的雙11購物大檔優惠正式展開，而隨著雙11購物節越來越受消費者歡迎，不僅是電商，現在就連各大3C、家電品牌都特別在11月起隨之推出優惠，趁著買氣祭優惠衝業績，而此次將盤點各大人氣品牌的雙11優惠，讓消費者看著懶人包，看準時機入手最划算的3C家電新品。

Dyson雙11就祭出年度最低折扣，11月16日前一連推出眾多王牌超值優惠，包括萬元有找即可輕鬆入手空氣清淨機、多功能造型器，全館滿萬再送千、指定主機6個月延長保固，滿4萬贈Dyson Pure Cool™ 二合一涼風空氣清淨機 TP00，另外透過Line購物至Dyson官網下單最高享10% LINE Points優惠，更與指定信用卡行推出限時優惠，凡刷中國信託LINE Pay信用卡消費即享LINE Points 4%回饋，指定信用卡再享12期分期零利率，只要透過LINE購物與指定信用卡，至Dyson官網下單指定期間最高即享14%LINE Points優惠，另刷聯邦信用卡最高回饋10%，11日前刷滿1萬1111元，登錄即限量回饋1111元，刷花旗信用卡享24期分期零利率，11日前分期累滿萬元，登錄即享限量超商商品卡1100元。