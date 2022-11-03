各項防疫措施陸續放寬，邁向解封新生活，近期人潮、買氣回籠出動，帶動消費強升溫，迎接即將到來的年度盛事雙11購物節，不僅各大電商祭出超殺優惠折扣，銀行也趁勢端出貸款牛肉，台新銀行搶先推出線上申貸手續費減免優惠，於11月11日前手續費只要1,111元，換算激省近8,000元。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，近期適逢百貨周年慶，雙11、黑色星期五及雙12購物節也將緊接來到，一波波推高購物熱潮。台新銀行也趁勢搶先在雙11前推出線上申貸手續費1,111元快閃優惠，對比原手續費9,000元，等於可省下多達7,889元。

且核貸後最快30分鐘撥款，就是要讓民眾申貸最快速，優惠最有感。另今年12月31日前，民眾透過線上平台申請、線上對保並成功撥款，還可再參加iPhone 14贈獎。

吳良民指出，面對信貸市場高度競爭，台新銀行持續布局多元應用場景，以快捷、流暢的線上申辦管道，提供數位金融服務，並不定期推出快閃優惠，近期有資金需求的民眾，可好好把握這波期間限定優惠。