阿里山林業鐵路從民國98年因天災受損中斷至今，阿里山林鐵及文資處努力重建下，最後路段42號隧道12月將貫通，經鋼軌、枕木、軌道鋪設及試車後，預計明年底全線通車。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問表示，阿里山林業鐵路42號隧道長1104公尺，已完成996公尺，剩餘108公尺，今年12月即可貫通。

周恆凱說，目前同時辦理鋼軌、枕木及軌道鋪設勞務採購作業，111年底完成材料交貨及勞務發包，112年上半年配合隧道工程規劃軌道鋪設作業，後續再進行試車及報請交通部檢查，預定於112年底全線通車。

配合阿里山林鐵全線修復，阿里山林鐵及文資處也辦理沿線場站建物及周邊環境改善工程；周恆凱說，已完成竹崎車站、奮起湖車站、神木車站及嘉義車庫園區4件整修改善工程，目前施工中有奮起湖車庫整修及祝山車站改建工程，預計於112年上半年陸續完工。

周恆凱強調，阿里山林鐵及文資處在107年成立後，每季都會結合車站及周邊社區特色，規劃不同遊程的主題列車，另外，阿里山國家森林遊樂區支線亦配合花季、楓紅開行主題列車。全線通車後將盤整4年多來的營運實績及社區培力輔導成果，規劃停靠2至3個特色站點的常態性列車，提供旅客多元體驗與選擇。

阿里山林鐵98年受八八風災重創進行重建，原定104年底全線通車，但當年因杜鵑颱風導致林鐵58公里處的42號隧道崩塌，現僅能從嘉義火車站行駛到十字路站，距離終點站阿里山車站還有16公里遠，旅客須轉乘接駁車才能抵達阿里山國家森林遊樂園區。（編輯：謝雅竹）1111028