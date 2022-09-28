王育敏強調阿里山是嘉義觀光文化產業火車頭，當選後一定會大力推動阿里山觀光。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今在阿里山優遊吧斯鄒族文化部落舉行原住民族後援會成立大會，王育敏指阿里山是嘉義觀光文化產業火車頭，當選後一定會大力推動阿里山觀光，讓嘉義成為台灣第一名的觀光文化大縣，並批民進黨執政20年輕忽觀光文化行銷，原民特色產品發展不夠亮眼，是現任政府提供原民的協助不足，對王育敏陣營的批評，對手嘉義縣長翁章梁陣營不回應。

王育敏今在第6選區議員詹黃素蓮、阿里山民眾服務社理事長許榮鎮、阿里山鄉婦女會理事長賴美枝、優遊吧斯董事長鄭虞陪同下，宣布原住民族後援會成立。

王育敏說，民進黨在嘉義縣執政20年，卻輕忽觀光文化行銷，近年更因國際情勢，讓嘉縣的農產品，如香蕉、鳳梨、柑橘等水果難以外銷、價格大跌，指阿里山茶葉、咖啡等，都是非常有競爭力的產品，未來一定要加強行銷，打開國際通路，幫助阿里山在地產品賣出去，也讓更多國際觀光客到阿里山消費，帶動阿里山整體的發展。

此外，王育敏的產經顧問林祖嘉過去也曾提到，阿里山有濃厚的原民文化，具原民特色的產品發展卻不夠亮眼，王育敏認為是現任政府提供原民的協助資源不足。

詹黃素蓮則說，翁章梁執政期間，非常輕忽嘉義山區的發展，因此希望王育敏當選後，能夠更關注山區居民的需求。成立大會上，王育敏把阿里山鄉工商後援會會旗授旗給許榮鎮、婦女後援會旗給賴美枝，期許團結各界力量，旗開得勝。