新北市教育局舉辦「112年適性入學宣導暨國、高中大考素養考題實作解題」系列活動，邀請新北市三大家長團體及中華未來學校教育學會共同協辦，由17所高中職及國中協力承辦20場假日講座，計超過40位校長、主任及教師擔任各分場講師，協助家長、學生了解適性入學理念及掌握素養命題，新北境內不分城鄉均可於10/1-12/24間選擇不同場次就近參加。

本系列活動與新北市中小學家長協會、家長會長協會及家長聯合會三大家長團體協力，一同號召家長參與。採虛實整合模式，另有4場次混合線上直播(網址：https://lihi2.cc/4saG4)，線上可容納1,000位家長參與，可同步在聊天室發問留言，現場可即時回答，全程錄影編製後，將置於新北市教育局Youtube供親師生點閱。另與中華未來學校教育學會合作，聘請新北市研發素養命題教師利用該學會「素養速揚」考題平臺，帶領有興趣的學生現場實作解題，深入淺出為同學說明最佳解答或解題策略。

中華未來學校教育學會理事長吳清基表示，學會聚焦108課綱及核心素養，廣泛蒐集來自全國高、國中、小教師所研發的素養教案及命題，而新北市各級教師們投稿十分踴躍，經過教授修改建議調整後，素養導向的題型不但多元且富創意，可供親師生了解何謂素養命題的形式，減少對未來大考的擔憂。

擔任國中教育會考實作解題講師的雙溪高中主任陳建全說，學生可依照自己有興趣的科目及教育階段，選擇「國中教育會考」或「大學學測」的國文、英文、數學、社會、自然或「技專統測」的專業科目及一般科目來進行實作解題，現場學生可利用手機實際操作互動應答，即時解題，最快完成答題前三名還有獎勵小禮品。

國中版「112年適性入學宣導暨國、高中大考素養考題實作解題」系列活動。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北所屬公私立高中職高三生及國9生都會拿到系列場次的單張宣傳簡介，可直接線上報名（https://enroll.hiko.link），所有報名參加的學生都能獲得一組帳號密碼，日後可免費使用完整版題庫，提供學生自主學習用，並強化後疫情時代多管道取得學習資源的能力。

教育局長張明文表示新北市自 110年起與中華未來學校教育學會合作，將教師素養命題彙整成冊印製發至各校，透過轄區10個考科課程發展中心辦理教師素養命題相關研習，協助教師充分掌握108課綱素養導向的核心關鍵，共同協助孩子適性發展天賦，同時讓師生掌握素養命題與真實情境的結合，培養孩子跨領域核心素養或學科素養，落實108課綱。