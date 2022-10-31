立法院內政委員會今(31)日審查112年度客委會中央政府總預算案，客委會112年預算編列46億1697.7萬元，較111年度增加14億3559.2萬元，成長45.1％，當中以編列11億7296萬辦理「客家傳播行銷計畫」為多，而預算增幅上則以「苗栗火車頭園區建置計畫」為多，較111年度增長195.6％。

根據客委會及所屬112年度施政計畫暨收支預算案資料指出，客委會112年歲出預算編列46億1697.7萬元，較111年度增加14億3559.2萬元，成長45.1％。

若以預算編列增幅由多到少排列，增幅最多者為編列6億5376.4萬元辦理「苗栗火車頭園區建置計畫」，較111年度增加4億3258.9萬元，約增195.6％，因「火車頭園區統包工程」進入施工高峰期，經費需求增加所致。

其次，編列11億7296萬辦理「客家傳播行銷計畫」，較111年度增加4億3797.4萬，約增59.6％，新增辦理客家電視製播旗艦戲劇、捐助財團法人客家公共傳播基金會提升新媒體行銷、強化客家影視音內容發展及產出並結合跨界通路辦理客語聲望族群行銷。

再者，依據行政院「國家語言整體發展方案」需積極提升客語使用意識及落實於生活，編列7億6263.1萬元辦理「客家語言深植計畫」較111年度增加2億7361.8萬元，約增56％，主要完善客語師資與激勵措施、建置客語語音資料庫、精進客語認證制度、提升客語社群活力以及落實客語社區推動與營造客語生活。

第4，編列9億9040.3萬辦理「客庄創生及環境營造計畫」，較111年度增加1億9148.9萬元，約增24％，主要因補助案件進入工程階段，經費需求增加。

第5，為強化客家文化園區在地連結及館際交流，厚植族群及生態博物館功能，編列3億64.7萬元辦理「客家-文化傳薪·接軌國際亮點計畫」，較111年度增加3298.8萬元，約增12.3％，主要因園區開園已逾10年，為顧及遊客安全，辦理建物、設施之維修改善或維護經費。