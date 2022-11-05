第17屆全國身心障礙者技能競賽3日至5日在新北市莊敬高職登場，新北瑞芳高工室內空間設計科學生徐慧愉獲金工職類第2名，身為新北專業技能高手的她，今年先參加第52屆北區技能競賽，8月繼續奮鬥黎明科技大學舉辦的金工達人競賽，暑假期間也到職業達人的金工教室見學，歷經種種考驗與學習後，終於淬鍊出成熟的金工作品。

勞動部勞動力發展署每兩年辦理一次身心障礙者技能競賽，賽事包含藝術、資訊、生活服務及其他4大職類，總計26種職類競賽，鼓勵身心障礙者積極參與社會上的經濟活動，發展潛能，同時促進社會大眾瞭解身心障礙者之能力，呼籲社會各界提供就業機會，重視身心障礙者的需要和權利。

今年賽事在新北市莊敬高職舉辦，共295位優秀的身心障礙選手齊聚一堂，展現專業技能。參賽者年齡最小為16歲，最大為68歲，還有夫妻檔、父母子女檔及雙胞胎兄弟檔參賽。獲選為各職類前3名的選手，分別可獲頒12萬元、6萬元及4萬元獎金。此外，獲獎資格更有助申請甄審及保送入學加分，及參加技能檢定申請免試術科測試等。

教育局長張明文表示，新北市連續5年獲得教育部技職教育評比最高榮譽優等獎，以優質教育提供孩子適性發展的舞台。更於2019年度起推動4年4億元的「PRIME贏得未來·技職人才」計畫，以專業、札根、國際、跨域到創新技職5大面向培養孩子的實作力、創新力與跨域力。同時，重視身心障礙學生的技職教育需求，以友善校園環境，多元的技職教育，培育孩子找到興趣，培養技職專長，點亮未來人生。