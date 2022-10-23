遇到棘手的問題，每個人的反應與行動都有所不同。命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享，雙子座、摩羯座、天蠍座、巨蟹座、金牛座面對難題總是表現鎮定、處變不驚，往往能化危機為轉機，給人留下值得信賴的好印象。

第五名：雙子座

雙子座多半給人風趣幽默，但做事態度沒什麼穩定性的印象，好像什麼事情都喜歡參一腳，讓人很難與他們合作，不過正因為他們好奇心重，所以練就了一身功夫，也累積了不少經驗，面對難題腦筋總是轉得飛快，馬上就能想到解決辦法。

第四名：摩羯座

摩羯座心理素質強，且沉穩又內斂，不僅心思縝密、擅於思考，做事也不容易慌張。雖然摩羯座不見得喜歡挑戰，但面對難題總是會正面迎擊，因此能夠輕易逆轉處境。

第三名：天蠍座

天蠍座做什麼事都喜歡默默進行，給人一種神祕感，他們不一定真的喜歡學習，但在接受資訊上可說是相當認真，不僅上知天文、下知地理，什麼理論也都能說得頭頭是道，對如此聰慧的天蠍座來說，所謂的危機，真的只是小意思而已。

第二名：巨蟹座

巨蟹座個性淡定，適應力強，面對難題一定會仔細觀察、分析，因為解決問題對他們來說就像剝洋蔥一樣，須一層一層去破解才行，所以別看他們好像沒什麼實力，當你需要任何東西，他們都能夠變出來。

第一名：金牛座

金牛座號稱最老實的星座，做事方式雖然老派，但慢卻很有效，總能讓眼前的危機出現轉機，且不論外在環境如何，他們的內心始終都能保持信念，踏實又可靠，給人謹慎行事、值得信賴的好感。