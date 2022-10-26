有些人對待愛情小心謹慎，深怕自己一不小心就搞砸了一段感情，不過《搜狐網》運勢專欄指出，雙子座、巨蟹座、射手座、水瓶座反而覺得感情隨緣就好，不管是在一起還是分手，自己的感受最重要，分分合合簡直是他們的生活常態。

【雙子座】不適合就提分手

雙子座並不是那種喜歡糾結的人，他們對感情的態度一向比較隨意，如果不愛了就會果斷和對方提分手，因為他們認為沒感情了就不要再浪費彼此的時間，所以分分合合在他們看來是再正常不過的事情。

【巨蟹座】喜歡沒事找事做

巨蟹座是個特別敏感脆弱的人，因為在感情中容易沒有安全感，所以他們喜歡時不時踩戀人底線，然後再去挽留對方，從而證明對方也是愛他們的，分分合合對他們來說簡直就是生活常態。

【射手座】不把感情看很重

射手座瀟灑自在，一生都在追求快樂，所以對待感情他們不喜歡強求，更不會像其他人一樣陷在愛情中而不能自拔，對他們來說，生活中還有很多比感情更重要的事情，因此對於感情他們相當隨意。

【水瓶座】不愛經營

水瓶座是個很難對事情上心的人，特別是他們不愛經營感情，認為談戀愛很浪費自己的時間和精力，所以總覺得感情什麼的順其自然就好，即便分分合合也不會太介意。