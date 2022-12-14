歐系外資針對蘋果iPad、MacBook出具最新研究報告，預計iPad、MacBook今年度整體出貨分別3%以及8%，也看好譜瑞-KY(4966)為eDP T-Con的唯一供應商，維持目標價880元。

歐系外資表示，預計整體蘋果iPad零組件出貨量將在12月出現更大幅度的收縮，主因是儘管有新款11/12.9吋iPad Pro推出，但主流10.9吋和傳統型號的終端需求疲軟。根據近期調查顯示，主流10.2/10.9吋型號的顯示零組件在12月經歷急劇的月環增幅收縮，僅為10月的40%，或僅相較11月減半，預估iPad今年銷量為7100萬台、年增長3%，但相較之前預期為年增長6%減緩。

展望2023年，歐系外資表示，預計蘋果將在下半年推出12.9吋的iPad Air，將採用LCD顯示屏的edge lite BLM，而不是miniLED BLM，預計要等到2024年的iPad Pro才會導入OLED。儘管2023年會有有12.9吋的潛在新品，但認為整體2023年出貨量仍將比2022年下降3%，主要還是因基礎和潛在的終端需求放緩。

在OLED iPad進度上，歐系外資表示，包括三星、LGD和京東方等仍在致力於11吋和13吋的LTPO(低溫多晶氧化物)，可能會在2024年量產，這與我們之前的檢查一致。

歐系外資也對MacBook釋出最新看法，14吋和16吋Pro的MacBook在9月銷售已經調整，9月在上海封鎖後，加上6月至8月的較高基數之後，發現6月推出的13.6吋型號已經出現走軟，預計第四季MacBook銷售將下滑20%，相比先前預估的下滑6%幅度加劇，但2022年全年出貨量仍將增長8%。

展望2023年，歐系外資預計蘋果2023年中可能會推出新的15吋MacBook，並更新14/16吋miniLED Pro機型，力拚全年NB出貨持平，惟該外資預估會下降8%。

歐系外資表示，蘋果MacBook從2021下半年開始採用miniLED，並在2022年第一季到第三季持續攀升， 值得注意的是，上游 miniLED晶片供應鏈有鑑於接下來較早的春節假期，預計從第四季度末開始需求會有所改善，總體而言，估計2022年miniLED MacBook的產量約為800萬台，年增長22%、落在960萬台。

最後歐系外資也預計，考慮到技術和產量挑戰，採用OLED的MacBook還需要幾年時間，可能在2026年。相信譜瑞-KY為eDP T-Con的唯一供應商，並且可以從更高的採用率中受益，預計miniLED MacBook和OLED iPad將於2023~2024年量產。在短期內，預計譜瑞-KY第四季度表現符合預期，2023年第一季度可能持平，主要是因iPad/MacBook的波動可能在很大程度上被補貨所抵消，維持880元目標價。