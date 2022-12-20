偉康科技(6865)為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股1,300張，其中886張採競價拍賣，將從明（21）日起展開競價拍賣投標，競拍底價為48.33元，競拍期間自12月21日起至12月23日；預計於12月27日開標，並於12月29日至1月3日辦理公開申購，將於明年1月11日掛牌上櫃。

偉康資本額約1.3億元，提供數位金融與數位身分SaaS解決方案，協助金融業數位轉型的重要推手，金融業營收占比約8成，國內7成銀行為偉康長期合作夥伴。由於近年因疫情影響，受惠數位金融浪潮與資安需求大增，偉康2020年與2021年營收分別為2.9億元與4.4億元，稅後淨利分別為0.43億元與0.66億元，連續兩年創下歷史新高。今年營運持續成長，前3季營收3.6億元，成長21.4％；稅後淨利0.41億元，年成長13.7％；每股稅後盈餘3.14元。由於數位金融與數位身分是大趨勢，偉康陸續獲得新加坡和通創投和原相科技(3227)入股，著眼數位金融與數位身分策略佈局發展。

近來數位身分資安議題受到各行各業高度重視，再加上蘋果、微軟、Google宣布一年內進入「無密碼時代」，FIDO市場即將迎來高速成長爆發期，偉康為FIDO技術先行者，將受惠於此波數位身分商機引爆，客戶將從金融業延伸跨入所有產業，並將開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。受惠數位金融與數位身分解決方案的雙成長引擎，偉康近5年營收年均複合成長率高達36％，稅後淨利年均複合成長率高達60％。在數位金融浪潮與企業對資安的強勁需求下，偉康所提供數位金融與數位身分解決方案將持續維持穩健成長動能。